Affari Tuoi – Viva gli sposi streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di stasera (Di sabato 30 gennaio 2021) Affari Tuoi – Viva gli sposi streaming e diretta tv: dove vedere la puntata Questa sera, sabato 30 gennaio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda Affari Tuoi – Viva gli sposi, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futuri sposi e 10 “pacchisti” vip. dove vedere Affari Tuoi Viva gli sposi ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021)glitv:laQuesta sera, sabato 30 gennaio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in ondagli, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futurie 10 “pacchisti” vip.gli...

feavlessarii : @defenclessxtina 38 mi faccio gli affari tuoi :( - Area5174552447 : @SkySport A COSTACURTA FATTE GLI AFFARI TUOI. CHE DOMANDA FAI A KESSY. DOVE BATTE I RIGORI, E LUI ONESTO TI HA PURE… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 30 GENNAIO 2021: UN SABATO SERA TRA AFFARI TUOI, C'È POSTA PER TE E TANTI FILM - morisuke_yakuu : @lyovochka_11 @Reikokun1 OK TI SPIEGO IN D- COFF COFF ehm esatto non sono affari tuoi :) - Debora92992943 : @No_Islam_ Non è obbligatorio fare uso di #cannabis, come non è obbligatorio bere alcol (che è 114 volte più dannos… -