Affari Tuoi: oggi due fidanzati cercheranno di vincere il montepremi (Di sabato 30 gennaio 2021) Affari Tuoi Viva gli Sposi, ecco le ultime indiscrezioni sulla puntata del 30 GennaioIl sesto appuntamento con Carlo Conti è oggi Sabato 30 Gennaio, alle 20:35 troveremo in prima serata su Rai1 “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”. Stavolta troveremo come protagonisti una coppia che cercherà di portare a casa il montepremi, in previsione del loro matrimonio. Vincendo il montepremi da 300.000 euro, i futuri sposi potranno garantirsi un regalo di nozze fuori dal normale. Tramite l’estrazione iniziale la coppia riceverà un pacco a vista, inoltre ci saranno le 10 Testimoni tra cui: Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo. Mentre i cavalieri saranno: Giovanni Allevi, Massimo Ceccherini, Chistian De Sica, Nino Frassica ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021)Viva gli Sposi, ecco le ultime indiscrezioni sulla puntata del 30 GennaioIl sesto appuntamento con Carlo Conti èSabato 30 Gennaio, alle 20:35 troveremo in prima serata su Rai1 “(Viva gli Sposi!)”. Stavolta troveremo come protagonisti una coppia che cercherà di portare a casa il, in previsione del loro matrimonio. Vincendo ilda 300.000 euro, i futuri sposi potranno garantirsi un regalo di nozze fuori dal normale. Tramite l’estrazione iniziale la coppia riceverà un pacco a vista, inoltre ci saranno le 10 Testimoni tra cui: Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo. Mentre i cavalieri saranno: Giovanni Allevi, Massimo Ceccherini, Chistian De Sica, Nino Frassica ...

JaponicaIrai : @Consell100 @MaurizioGiardy Fascista sarà tua sorella, brutto coglione. A differenza tua che vivi con la testa nel… - JaponicaIrai : io denuncio una strumentalizzazione, se una testa di cazzo come te non la vede sono affari tuoi. - gragra2368 : RT @Manufin11: @matteorenzi @ItaliaViva Ma stai zitto infame! A te importa solo dei tuoi loschi affari personali. Non te ne frega niente de… - Manufin11 : @matteorenzi @ItaliaViva Ma stai zitto infame! A te importa solo dei tuoi loschi affari personali. Non te ne frega… - SMSNEWSOFFICIAL : Sesto appuntamento, sabato 30 gennaio, alle 20.35, in prima serata su Rai1, con “Affari Tuoi (Vuoi gli Sposi!)” -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Tuoi Gabriel Garko in ospedale, come sta?/ 'Oggi flebo, ma va tutto bene'

Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio . L'attore si mostra così ai fans nell'ultima storia pubblicata su Instagram. Nel breve filmato, Garko che è stato recentemente ospite di Affari Tuoi Viva gli sposi, si mostra nella stanza di un ospedale, probabilmente la camera di un pronto soccorso, mentre, con serenità e tranquillità, aspetta la fine della flebo. Non si sa cosa sia ...

Io sto con gli ippopotami, Cattivissimo me o The Jackal: la tv del 30 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 30 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda "Affari tuoi " Viva gli sposi!" . Il "pacchista" sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 ...

Affari Tuoi - Viva gli sposi, tutti gli ospiti della prossima puntata Today.it La Nazione con voi: dove acquistarla domani, domenica 31 gennaio

Ecco l’elenco delle edicole aperte domenica in cui trovare il vostro quotidiano preferito: l’elenco è valido su tutto il territorio ...

stasera in tv 30 gennaio:Affari tuoi e C’è posta per te

Cosa vedere stasera in tv: Rete 4 il film Io sto con gli Ippopotami, Italia 1 Cattivissimo me, Canale 5, Rai premium Che Dio ci aiuti 6 La 7 ...

Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio . L'attore si mostra così ai fans nell'ultima storia pubblicata su Instagram. Nel breve filmato, Garko che è stato recentemente ospite diViva gli sposi, si mostra nella stanza di un ospedale, probabilmente la camera di un pronto soccorso, mentre, con serenità e tranquillità, aspetta la fine della flebo. Non si sa cosa sia ...Per la prima serata in tv, sabato 30 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda "" Viva gli sposi!" . Il "pacchista" sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 ...Ecco l’elenco delle edicole aperte domenica in cui trovare il vostro quotidiano preferito: l’elenco è valido su tutto il territorio ...Cosa vedere stasera in tv: Rete 4 il film Io sto con gli Ippopotami, Italia 1 Cattivissimo me, Canale 5, Rai premium Che Dio ci aiuti 6 La 7 ...