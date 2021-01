Adl forte sul mercato in uscita ma niente entrate: il punto della situazione (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il mercato azzurro di questa sessione invernale è stato praticamente fermo in entrata e molto dinamico invece in uscita. L’operazione principale prefissata da Aurelio De Laurentiis era in effetti quella di sfoltire la rosa. Forse però un innesto avrebbe fatto comodo a Gattuso. Milik, Llorente e Malcuit. Queste sono le cessioni del club partenopeo. I giocatori si sono trasferiti rispettivamente al Marsiglia, all’Udinese ed alla Fiorentina. Si tratta di tutti calciatori che ormai non avevano più spazio o che erano praticamente fuori rosa da mesi come il polacco. Insieme i 3 hanno messo in cascina un bottino di sole 6 presenze nella stagione in corso. si tratta quindi id un’operazione importante che permette al club di risparmiare sul monte ingaggi e permette a Gattuso di lavorare con un numero di calciatori più ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ilazzurro di questa sessione invernale è stato praticamente fermo in entrata e molto dinamico invece in. L’operazione principale prefissata da Aurelio De Laurentiis era in effetti quella di sfoltire la rosa. Forse però un innesto avrebbe fatto comodo a Gattuso. Milik, Llorente e Malcuit. Queste sono le cessioni del club partenopeo. I giocatori si sono trasferiti rispettivamente al Marsiglia, all’Udinese ed alla Fiorentina. Si tratta di tutti calciatori che ormai non avevano più spazio o che erano praticamente fuori rosa da mesi come il polacco. Insieme i 3 hanno messo in cascina un bottino di sole 6 presenze nella stagione in corso. si tratta quindi id un’operazione importante che permette al club di risparmiare sul monte ingaggi e permette a Gattuso di lavorare con un numero di calciatori più ...

