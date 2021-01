Addio alla regista e autrice Velia Magno (Di sabato 30 gennaio 2021) Velia Magno è stata salutata, nel rispetto delle norme anti Covid, all’esterno della Chiesa di via Manzoni, dove è giunta dopo essere passata dinanzi ai suoi amati teatri. Un anno, il 2021, che in questo suo scorcio iniziale, parlando di teatro e di spettacolo, purtroppo, non si presenta meglio del 2020. Un anno nuovo, che Leggi su 2anews (Di sabato 30 gennaio 2021)è stata salutata, nel rispetto delle norme anti Covid, all’esterno della Chiesa di via Manzoni, dove è giunta dopo essere passata dinanzi ai suoi amati teatri. Un anno, il 2021, che in questo suo scorcio iniziale, parlando di teatro e di spettacolo, purtroppo, non si presenta meglio del 2020. Un anno nuovo, che

rokko50 : @erretti42 @SciarraGroupNy Eh lo so,con questo popolo di collusi e separati in casa è quasi una utopia. Per questo,… - Hellastory : RT @DiMarzio: Dall’addio al Verona alla finale di #Libertadores col Palmeiras che giocherà domani. La nostra intervista a Empereur https:… - tituli_zero : RT @raffaelecaru: Non so come andrà a finire e se #Marotta resterà (io lo spero davvero tanto). Ma questo signore qui ha vinto ancora una… - fabiusq1 : RT @LaVeritaWeb: I media festeggiano l'addio del tycoon, ma alla sua amministrazione si devono il boom di Pil e occupazione, il taglio dell… - nicolabracci31 : RT @Daniele_Manca: “Nel 2018 Cicely Tyson diviene la prima donna afroamericana a ricevere l’Oscar alla carriera.” Addio a Cicely Tyson l'at… -