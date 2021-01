A Verissimo Elisabetta Gregoraci e la sorella raccontano il calvario della mamma Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 30 gennaio 2021) Per la prima voltaè in tv, a, con suaMarzia (). Un’intervista piena di lacrime ed emozioni, soprattutto quandoha raccontatomalattia. Un tumore l’ha portata via ma è stato un vero, la madre non si è mai arresa, fino alla fine, anche quando non c’era più speranza. “Ci ricordiamo un gran caos, è cambiata la nostra vita, sia per me che per Marzia, perché noi due non eravamo più spensierate”.e Marzia avevano 14 e 13 anni: “Arriva questa brutta notizia che non vorresti mai sentire da parte di un medico e poi anche dalla mia famiglia.ci ha subito detto la verità e ...