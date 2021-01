A Cuba non ricordano più il sogno regalato dai Leoni del Caribe nel ’38: nazionale di calcio dimenticata, qualificazioni mondiali a rischio (Di sabato 30 gennaio 2021) A Cuba, si sa, il calcio non è una priorità. Lo può ben testimoniare Pablo Elier Sánchez, l’allenatore della nazionale, rimasto intrappolato nel suo domicilio di Pinar del Río, dopo che il governo è stato irremovibile, non condendogli una deroga alle norme anti-covid per poter raggiungere il resto del gruppo nel centro tecnico de L’Avana. Nulla da obiettare se non fosse che il campionato di baseball, vera e propria religione laica dell’isola, si sta continuando a giocare regolarmente, con le squadre autorizzate a spostarsi da una provincia all’altra nonostante durante il torneo si siano già verificati diversi casi di Covid-19. Insomma, due pesi e due misure. La disparità di trattamento ha fatto infuriare la polemica sulle principali riviste sportive Cubane, anche perché all’orizzonte dei Leones del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) A, si sa, ilnon è una priorità. Lo può ben testimoniare Pablo Elier Sánchez, l’allenatore della, rimasto intrappolato nel suo domicilio di Pinar del Río, dopo che il governo è stato irremovibile, non condendogli una deroga alle norme anti-covid per poter raggiungere il resto del gruppo nel centro tecnico de L’Avana. Nulla da obiettare se non fosse che il campionato di baseball, vera e propria religione laica dell’isola, si sta continuando a giocare regolarmente, con le squadre autorizzate a spostarsi da una provincia all’altra nonostante durante il torneo si siano già verificati diversi casi di Covid-19. Insomma, due pesi e due misure. La disparità di trattamento ha fatto infuriare la polemica sulle principali riviste sportivene, anche perché all’orizzonte dei Leones del ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuba non La catastrofe economica della Spagna. Report El Pais

Nella serie INE che inizia nel 1970 non c'è nulla di simile. La più grande caduta annuale ... Nel 1896, l'attività crollò del 10% nel mezzo dell'escalation della guerra di Cuba. Nel 1945, la seconda ...

Cuba: cade elicottero militare, cinque morti

... si legge nella nota che non ha fornito ulteriori dettagli. L'ultimo grave incidente aereo a Cuba è avvenuto nel maggio 2018, quando un velivolo si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto ...

Un elicottero delle forze armate di Cuba è precipitato tra la provincia di Holguin e Guantanamo. I cinque a bordo sono morti sul colpo.

Un elicottero delle forze armate di Cuba è precipitato tra la provincia di Holguin e Guantanamo. I cinque a bordo sono morti sul colpo.