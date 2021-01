21enne ricoverata in gravissime condizioni dopo aver mangiato del sushi (Di sabato 30 gennaio 2021) Al momento, in condizioni assai critiche, una 21enne lotta tra la vita e la morte nel lettino di un Ospedale di Ancona. Ecco cos’è successo La giovane, ricoverata d’urgenza, avrebbe consumato sushi da asporto la sera prima ed iniziato fin da subito ad accusare gravi sintomi. Inizialmente la ragazza era stata portata al pronto soccorso di Foligno, ma a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni è stata trasferita nella struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona. Secondo quanto comunicato dai medici, la ragazza ha una grave compromissione multiorgano ed un insufficienza epatica. Da una prima analisi si ritiene si tratti di un’intossicazione dovuta alla leptospirosi, una malattia infettiva acuta causata da un batterio. Per adesso la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Al momento, inassai critiche, unalotta tra la vita e la morte nel lettino di un Ospedale di Ancona. Ecco cos’è successo La giovane,d’urgenza, avrebbe consumatoda asporto la sera prima ed iniziato fin da subito ad accusare gravi sintomi. Inizialmente la ragazza era stata portata al pronto soccorso di Foligno, ma a causa dell’aggravarsi delle sueè stata trasferita nella struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona. Secondo quanto comunicato dai medici, la ragazza ha una grave compromissione multiorgano ed un insufficienza epatica. Da una prima analisi si ritiene si tratti di un’intossicazione dovuta alla leptospirosi, una malattia infettiva acuta causata da un batterio. Per adesso la ...

