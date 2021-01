21enne mangia sushi e si sente male subito dopo. Ora è in gravi condizioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Un nuovo caso di malessere dopo aver consumato l’ormai celebre sushi. Una ragazza di 21 anni di Ancona avrebbe consumato sushi da asporto nella sera del 24 gennaio 2021 e si sarebbe sentita male poco dopo, accusando vari sintomi dovuti forse ad un’intossicazione alimentare. Il ricovero e il trasferimento in rianimazione Resisi conto della gravità delle sue condizioni, la giovane è stata portata inizialmente al reparto di Rianimazione e in seguito, visto l’aggravarsi e il peggioramento delle sue condizioni è stata poi trasferita nella struttura Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona, dove tuttora sarebbe ricoverata. Diversi gli organi compromessi dalla Leptospirosi, ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 31 gennaio 2021) Un nuovo caso dissereaver consumato l’ormai celebre. Una ragazza di 21 anni di Ancona avrebbe consumatoda asporto nella sera del 24 gennaio 2021 e si sarebbe sentitapoco, accusando vari sintomi dovuti forse ad un’intossicazione alimentare. Il ricovero e il trasferimento in rianimazione Resisi conto dellatà delle sue, la giovane è stata portata inizialmente al reparto di Rianimazione e in seguito, visto l’aggravarsi e il peggioramento delle sueè stata poi trasferita nella struttura Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell’ospedale Riuniti di Ancona, dove tuttora sarebbe ricoverata. Diversi gli organi compromessi dalla Leptospirosi, ...

francobus100 : Foligno, mangia il sushi e finisce in rianimazione, 21enne con insufficienze multiorgano - zazoomblog : Mangia il sushi e finisce in rianimazione 21enne con insufficienze multiorgano - #Mangia #sushi #finisce… - UNDMofficial : New post: Mangia sushi e sta male: 21enne gravissima in rianimazione ad Ancona - grecale66 : RT @blogsicilia: 21enne mangia sushi e finisce in ospedale, è grave - - blogsicilia : 21enne mangia sushi e finisce in ospedale, è grave - -