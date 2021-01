Zuppi | la Costituzione e quel bisogno di amore politico

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Grazie. Cara, ascoltando te già sto meglio perché mi trasmetti tanta fiducia e tanta serietà per la nostra casa comune. Se ce ne è poca anch’io devo fare la mia parte! Proprio come tu vuoi”. Firma: Matteo. Non un, ma un cardinale: Matteo, arcivescovo di Bologna. Chissà cosa sarà passato per la testa del cardinale quando ha pensato di dover scrivere una lettera, datata gennaio 2021, allaitaliana. Alla quale lui da del tu, come si fa con una vecchia amica (“hai quasi 75 anni, ma li porti benissimo!”). Tradendo cosìla laicità che don Matteo ha vissuto e frequentato a lungo, prima nei suoi anni romani di formazione e di servizio pastorale poi. Lui è uno dei vescovi italiani più in sintonia con il Papa, uno dei pochi che abbiano ricevuto la porpora in una ...