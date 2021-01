Zone Covid, oggi il verdetto: ecco come cambiano i colori delle regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - C'è mezza Italia col fiato sospeso , in attesa di conoscere l'esito del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità che fotograferà la situazione del contagio nel nostro ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - C'è mezza Italia col fiato sospeso , in attesa di conoscere l'esito del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità che fotograferà la situazione del contagio nel nostro ...

Tg3web : L'Unione Europea ora si divide in fasce di diverso colore in base al rischio covid. E, come per l'Italia, nelle zon… - Arturoarthuren : @jeperego @maddaisu @caludio generalmente si, ma ci sono zone della citta, che sembrano free-covid ;) poi sono conv… - gazzettamantova : Secondo la mappa aggiornata, oltre che nelle regioni italiane menzionate, queste caratteristiche sono riscontrabili… - Arturoarthuren : @maddaisu @caludio @jeperego poi dipende dal quartiere. in certe zone sembra che le notizie del covid non siano mai… - barinewstv : Covid, per l’ECDC il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Bolzano sono zone “rosso scuro” -

Ultime Notizie dalla rete : Zone Covid Zone Covid, il giorno dei dati: attesa per il monitoraggio Iss IL GIORNO ‘Psico-pandemia’ da lockdown, ecco cos’è e chi colpisce

Il lockdown e le relative misure restrittive hanno avuto un impatto sul funzionamento cognitivo e sulla salute mentale della popolazione in Italia? “Durante la fase finale del primo lockdown in Italia ...

Le regioni e il caso del 'rosso scuro' Ue, tra annunci e veloci retromarce

L'Edc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, prima classifica come aree di crisi per il covid Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano, poi cambia: so ...

Il lockdown e le relative misure restrittive hanno avuto un impatto sul funzionamento cognitivo e sulla salute mentale della popolazione in Italia? “Durante la fase finale del primo lockdown in Italia ...L'Edc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, prima classifica come aree di crisi per il covid Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano, poi cambia: so ...