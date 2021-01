Zona gialla e arancione | caos nuovi colori delle Regioni | braccio di ferro e ritardi sulla norma contestata

FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - LegaSalvini : COVID, #FONTANA: '#LOMBARDIA DA ZONA GIALLA, MINISTERO NE TENGA CONTO' - LegaSalvini : ++ #FONTANA: ORA LA LOMBARDIA DIVENTI ZONA GIALLA ++ - bozz_ferrari : RT @Franco32656300: La Lombardia rimane zona arancione. Immediata la protesta di #Fontana che ha affermato che la Lombardia ha i numeri per… - rep_genova : Toti: 'Liguria da zona gialla, no allo slittamento di una settimana' [aggiornamento delle 15:38] -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

... Marche, Piemonte, Valle d ' Aosta e Umbria - che sono rimaste inarancione per due settimane (il ministro Speranza ha firmato le ordinanze il 16 gennaio) diverse hanno dati da, ma ...Il Veneto ha la quasi certezza di tornare, le altre sperano ma non hanno avuto la conferma ufficiale. Caso a parte rimane la Lombardia che dopo larossa scattata per i dati errati e il ...Ho sempre sostenuto che dovrebbe essere il posizionamento permanente di tutta Italia. Mi auguro di non andare in zona gialla, perché è in arrivo la variante inglese che ha il 70 per cento di velocità ...L'indice di trasmissione del Lazio è sotto al valore di 0,8. Per la seconda settimana consecutiva non supera la soglia critica di 1. Eppure, ancora il verdetto che certifichi il ...