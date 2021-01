Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni dal 31 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il consueto report del venerdì redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, nel quale una sola Regione (l’Umbria) è stata classificata ad alto rischio, il Ministero della Salute ha aggiornato la “colorazione” dell’Italia. Il Bel Paese continua a contenere il Covid con misure differenziate regione per regione e, come di consueto, anche per la prossima settimana sono previsti dei cambi di fascia. ecco la nuova disposizione delle regioni a partire da domenica 31 gennaio con Zona gialla, arancione e rossa. LA nuova colorazione delle regioni BIANCA: / gialla: Basilicata, Campania, Lombardia, Molise, Provincia di Trento, Toscana, Veneto, ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il consueto report del venerdì redatto dall’Istituto Superiore di Sanità, nel quale una sola Regione (l’Umbria) è stata classificata ad alto rischio, il Ministero della Salute ha aggiornato la “” dell’Italia. Il Bel Paese continua a contenere il Covid con misure differenziate regione per regione e, come di consueto, anche per la prossima settimana sono previsti dei cambi di fascia.ladisposizionea partire da domenica 31con. LABIANCA: /: Basilicata, Campania, Lombardia, Molise, Provincia di Trento, Toscana, Veneto, ...

FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - LegaSalvini : COVID, #FONTANA: '#LOMBARDIA DA ZONA GIALLA, MINISTERO NE TENGA CONTO' - 5secofmagcon : Milano zona gialla ?????? - maurofughi : Il primo premio di oggi. Si lamenta per essere passati in zona Gialla xche' causera' tornare in zona arancione. Qu… -