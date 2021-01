Zona arancione, la Sardegna ricorre al Tar. Solinas: 'Provvedimento immotivato' (Di venerdì 29 gennaio 2021) in , la Regione non ci sta. Solinas : 'Provvedimento immotivato' e in serata ha depositato il ricorso al Tar contro il Provvedimento con il quale oggi il ministro della Salute ha confermato la Zona ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) in , la Regione non ci sta.: '' e in serata ha depositato il ricorso al Tar contro ilcon il quale oggi il ministro della Salute ha confermato la...

capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - capuanogio : I carabinieri stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta a #Courmayeur di #Ronaldo e della su… - fattoquotidiano : Cosa si può fare in zona gialla e in arancione: ristoranti, bar, spostamenti e negozi. Ecco quali regole sono valid… - Davjd_S : RT @Sylvie26804002: Io sono scioccata. #Sardegna zona arancione è una grandissima stronzata. I ristoratori ringraziano. - qweenmely : Stasera twitter felice perché torna in zona gialla e io sarò ancora in arancione #sad -