Zenga incontra il figlio al GF | “Mai avuti tanti insulti Ho fatto degli errori | ma…”

Leggi su golssip

(Di sabato 30 gennaio 2021) «È un anno che non vedo anche Jacopo, il mio primogenito, con il covid e il mio lavoro. Quando ero a Cagliari non ho visto i miei figli piccoli. Sono abituato ai tempi lunghi da genitore, ma non c'è nessun problema». Walterha esordito così nel suo intervento al GF Vip. IlAndrea è un concorrente del programma di Canale 5 e ha parlato molto del loro rapporto mai veramente decollato. E allora l'allenatore è arrivato in Italia per replicare a quanto è stato detto su di lui e sul suo ruolo di padre: «Il ricordo più vivo di Andrea che hai? A parte il matrimonio di Jacopo mi è rimasto impresso nel 2007 quando sono venuti a trovarmi negli Emirati a trovarmi, è stata una bella situazione. Sono stati con me una settimana. Vivendo in tre Continenti diversi non è semplice avere un rapporto continuativo». «Erano 14 anni che non vivevi un'emozione ...