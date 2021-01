FirenzePost : Youtuber St3pny: chiesta condanna a 1 anno e 4 mesi per evasione fiscale - corrierefirenze : Lo youtuber St3pny a processo a #Firenze, il pm chiede un anno e 4 mesi - AnsaToscana : Youtuber St3pny a processo evasione, chiesti 1 anno 4 mesi. A giudizio per l'Iva non versata, difesa chiede assoluz… -

Ultime Notizie dalla rete : Youtuber St3pny

È iniziato oggi a Firenze il processo nei confronti di Stefano Lepri, lotoscano di 25 anni conosciuto come '' dagli oltre 4 milioni di iscritti al suo canale. Per lui, accusato di ...Per lofiorentino Stefano Lepri, in arte, sono stati chiesti un anno e quattro mesi di reclusione per evasione fiscale. Nel 2017, secondo l'accusa, avrebbe evaso l'Iva per circa 76mila euro, ...Conosciuto come "St3pny" dai 4 milioni di iscritti al suo canale avrebbe nascosto al fisco quasi un milione di euro ...La difesa dello youtuber ha chiesto l’assoluzione. Prossima udienza, con sentenza, fissata per il 19 febbraio prossimo ...