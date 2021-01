Yemen | Noury Amnesty | ' stop vendita armi a Riad è decisione storica' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "E' una, tra le più importanti degli ultimi anni prese dall'Italia in materia di diritti umani". Lo afferma all'Adnkronos il portavoce diInternational Italia, Riccardo, commentando ladel governo di bloccare definitivamente ladi bombe 'made in Italy' ad Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita, "Dal 5 marzo, quando è iniziato il conflitto in Yemen, una coalizione di gruppi della società civile si è battuta perché l'Italia non prendesse parte alla guerra inviando le propriee ora si è arrivati al risultato", prosegue, sottolineando che il provvedimento del governo "revoca le licenze autorizzate anche negli anni passati" e cancella la fornitura di 12.700 ordigni ai ...