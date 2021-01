Yellowstone | nella terza stagione un nuovo nemico per John Dutton

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Kevin Costner -Kevin Costner si rimette i panni del ricco proprietario terriero. Parte questa sera – alle 21.15 su Sky Atlantic – ladi, dramma familiare dai toni western che vede protagonista, in questo‘atto’ ancora più determinato a difendere il suo ranch. Avvincenti alleanze in continuo mutamento, omicidi irrisolti, intrighi politici e questioni da dirimere sono gli ingredienti della serie tv. Se la secondasi era conclusa con l’uccisione di Jenkins (Danny Huston) da parte dei fratelli Beck, e con il rapimento del povero Tate, la nuovavedrà un, questa volta più ‘grosso’ e molto più pericoloso, intralciare ...

siviaggia : Il grande ranch con la “Y”, lussusosa dimora della famiglia Dutton nella serie Tv #YellowStone, esiste davvero e si… - Freedomtripita1 : Il grande ranch con la “Y” che viene marchiata sul petto dei cowboy più fedeli alla famiglia Dutton nella serie Tv… - ZetatielleM : Dopo lo strepitoso successo delle prime due stagioni, tornano le avventure di John Dutton & Family, nella saga di “… - statodelsud : Yellowstone, il cast: le foto più belle di Cole Hauser, che nella serie è Rip Wheeler - Pino__Merola : Yellowstone, il cast: le foto più belle di Cole Hauser, che nella serie è Rip Wheeler -

Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all'Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario e Soldado, Yellowstone è un dramma familiare dai toni western. Yellowstone 3 si prepara a tornare su Sky, assieme alla famiglia Dutton e al loro ambito paradiso naturale, con un nuovo agguerrito nemico all'orizzonte.