Wilma Helena Faissol | fashion blogger moglie di Francesco Facchinetti

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è ladie madre dei due figli avuti dall’imprenditore e talent scout, Leone e Lavinia. Stasera vedremo il maritodebuttare come giurato nella trasmissione “Il Cantante Mascherato” a partire dalle 21:30 su Raiuno.influencer ex chirurgo dentistadisi sono conosciuti durante una vacanza a Marrakech: lo showman ha avuto un malore a causa dell’alimentazione ed è stato soccorso dalla donna. E’ stato un colpo di fulmine tra i due che, in breve tempo sono arrivati all’altare. ...

Ultime Notizie dalla rete : Wilma Helena

Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti con cui ha realizzato la serie 'The Facchinettis' che ha conquistato i social. Un progetto che la coppia ha realizzato nella propria ...Il 29 ottobre 2014 Francesco Facchinetti diviene padre di Leone, il primo figlio avuto dalla brasilianaFaissol. Poco dopo la modella e il cantante si sono sposati con rito civile in ...Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti con cui ha realizzato la serie The Facchinettis che ha conquistato i social ...Chi è Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti? Età, figli ed ex marito della donna a fianco dell'agente e produttore.