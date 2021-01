WhatsApp, come importare le chat su un’app rivale: la nuova funzione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arriva una nuova funzione per importare le chat di WhatsApp su un app rivale. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e come utilizzare il trucco. Mentre continuano ad ammontare le polemiche riguardanti i nuovi termini di servizio di WhatsApp, le rivali del colosso di messaggistica istantanea studiano come importare le chat sui proprio servizi. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Arriva unaperledisu un app. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo eutilizzare il trucco. Mentre continuano ad ammontare le polemiche riguardanti i nuovi termini di servizio di, le rivali del colosso di messaggistica istantanea studianolesui proprio servizi. L'articolo proviene da Inews.it.

telegram_it : Sposta la cronologia dei messaggi da app come WhatsApp, Line e KakaoTalk a Telegram. - Allafinemisono1 : RT @francycognato: MARLEY è un dolcissimo cucciolone di 10 mesi Guardate come è bello! Eppure nessuno lo vuole?? Si trova a Palermo ma arriv… - Deich_yesagain : Ma solo io ci vedo un sottile sottofondo omoerotico in quelle foto che ogni singolo ragazzetto 'figa-calcio-motori'… - Chiara_PPN : RT @massimo4951: DUCA 4 ANNI SEGUGIO. BUTTATO COME SPAZZATURA IN APERTA SILA COSI SAREBBE MORTO DI FREDDO E FAME?? È BUONO E MOLTO DOLCE. DU… - disambiguare : Oggi qualcosa come 6000-7000 messaggi in un gruppo whatsapp causa esame ?? -