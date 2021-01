WandaVision | i rimandi all’universo Marvel nella serie di Disney+

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La nostra panoramica deiai fumetti e filmnegli episodi, la prima minidella Casa delle Idee per, aggiornata al quarto episodio. La Fase Quattro delCinematic Universe è iniziata con, la prima minirealizzata daiStudios per, dove Wanda Maximoff e la Visione vivono insieme felici e contenti, in un contesto a dir poco strambo e sottilmente inquietante. Trattandosi dell'evoluzione del rapporto tra due personaggi che fanno parte del MCU da diversi anni (Visione inizialmente era l'intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S., quindi è nel franchise dal 2008), non mancano riferimenti al passato dell'universo cinematografico, con l'aggiunta dei classici ...

Come da consuetudine, abbiamo voluto passare in rassegna tutti i rimandi all'universo Marvel nella serie, episodio per episodio, aggiornando questo articolo fino alla sua conclusione. WandaVision, come scoprirete presto, è un mix di generi differenti, ricco di citazioni e rimandi a più di mezzo secolo di tradizione. (ALERT SPOILER) Recensione del terzo episodio di WandaVision, una miniserie debuttata su Disney+ il 15 gennaio 2021, con i primi due episodi, poi rilasceranno un episodio a settimana ogni venerdì.