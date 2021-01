WandaVision episodio 4 oggi su Disney Plus: quello che c’è da sapere (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finalmente il giorno è arrivato: WandaVision episodio 4 sbarca oggi su Disney Plus, dopo una settimana di lunghe attese. L’episodio ci aveva lasciati infatti tutti con il fiato sospeso, facendoci dare uno sguardo leggermente più approfondito sul mistero che aleggia intorno alla serie. Con questo quarto episodio ci aspettiamo che venga svelato qualcosa in più e che si inizi a fare luce almeno su qualche personaggio. Anche perché, diciamocelo, quest’attesa ci sta uccidendo, ma lo sta facendo nel migliore dei modi. Dalla clip pubblicata solo ieri, comunque si evince che almeno in parte riusciremo a scoprire qualcosa di più riguardo ai personaggi di Monica Rambeau (Teyonah Parris), poiché la si vede pericolosamente vicino ad un campo di energia, ma anche dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finalmente il giorno è arrivato:4 sbarcasu, dopo una settimana di lunghe attese. L’ci aveva lasciati infatti tutti con il fiato sospeso, facendoci dare uno sguardo leggermente più approfondito sul mistero che aleggia intorno alla serie. Con questo quartoci aspettiamo che venga svelato qualcosa in più e che si inizi a fare luce almeno su qualche personaggio. Anche perché, diciamocelo, quest’attesa ci sta uccidendo, ma lo sta facendo nel migliore dei modi. Dalla clip pubblicata solo ieri, comunque si evince che almeno in parte riusciremo a scoprire qualcosa di più riguardo ai personaggi di Monica Rambeau (Teyonah Parris), poiché la si vede pericolosamente vicino ad un campo di energia, ma anche dai ...

rinquxre : #WandaVision però non mi potete far finire l’episodio così io ho bisogno di sapere mi servono risposte - incerstellar : #WandaVision CHE EPISODIO RAGA MA COME SI FA AD ASPETTARE OGNI VOLTA UNA SETTIMANA PER VEDERE COME CONTINUA LA STORIA - mightaslirry : Mamma mia che episodio mi trema il culo #WandaVision - PotereaiSith : @DisneyPlusIT SPOILER: Episodio fantastico di #WandaVision. Come immaginavo già dalla fine dei primi episodi (era p… - darthn0mad : tutti noi dopo aver visto quest'episodio di #wandavision: -