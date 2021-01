Walter Zenga, i tre matrimoni e la storia con la famosa attrice: cosa c’è da sapere sull’ex calciatore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Walter Zenga, i tre matrimoni e la storia con la famosa attrice: ecco cosa c’è da sapere sull’ex calciatore e padre di Andrea Zenga. Chi è Walter Zenga e cosa c’è da sapere su di luiWalter Zenga è finito sotto i riflettori nelle ultime settimane perché suo figlio Andrea è uno dei concorrenti del GF Vip e ha parlato del loro difficile rapporto. I due, infatti, hanno quasi interrotto ogni comunicazione da circa 12 anni, anche se Andrea non ha mai spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto tra loro. Da quello che è venuto fuori, sembra che il giovane lamenti delle forti mancanze da parte ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 29 gennaio 2021), i tree lacon la: eccoc’è dae padre di Andrea. Chi èc’è dasu di luiè finito sotto i riflettori nelle ultime settimane perché suo figlio Andrea è uno dei concorrenti del GF Vip e ha parlato del loro difficile rapporto. I due, infatti, hanno quasi interrotto ogni comunicazione da circa 12 anni, anche se Andrea non ha mai spiegato nel dettagliosia accaduto tra loro. Da quello che è venuto fuori, sembra che il giovane lamenti delle forti mancanze da parte ...

