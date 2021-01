Walter Zenga: ecco chi è l’uomo “costretto” ad entrare al Grande Fratello VIP (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scopriamo insieme chi è Walter Zenga, mito del calcio italiano che, questa sera, entrerà al GF VIP per confrontarsi con il figlio. Nato nel 1960 a Milano, allenatore di calcio e padre di Andrea: chi è Walter, eroe del calcio italiano? In tanti, forse, non conoscono questo personaggio che, invece, è stato uno dei più famosi calciatori del nostro Paese. ecco tutte le informazioni sul famoso Walter ed il suo rapporto con il figlio Andrea che ha deciso di incontrare nella casa del Grande Fratello VIP. Walter Zenga: scheda personale (foto: profilo ufficiale Instagram)Nome: Walter ZengaSegno zodiacale: ToroEtà: 60 anniData di nascita: 28 aprile 1960Luogo di nascita: MilanoProfessione: allenatore, ex ... Leggi su instanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Scopriamo insieme chi è, mito del calcio italiano che, questa sera, entrerà al GF VIP per confrontarsi con il figlio. Nato nel 1960 a Milano, allenatore di calcio e padre di Andrea: chi è, eroe del calcio italiano? In tanti, forse, non conoscono questo personaggio che, invece, è stato uno dei più famosi calciatori del nostro Paese.tutte le informazioni sul famosoed il suo rapporto con il figlio Andrea che ha deciso di incontrare nella casa delVIP.: scheda personale (foto: profilo ufficiale Instagram)Nome:Segno zodiacale: ToroEtà: 60 anniData di nascita: 28 aprile 1960Luogo di nascita: MilanoProfessione: allenatore, ex ...

