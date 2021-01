Walter Nudo | dall’incidente alla rinascita | “Dissero che sarei rimasto zoppo”

Leggi su chenews

(Di venerdì 29 gennaio 2021): il percorso di crescita dell’attore ha incontrato vari step. La perseveranza e la determinazione lo hanno fatto rialzare Fonte foto: Facebookè l’attore famoso anche per aver partecipato, con grande fortuna, a reality show come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, riuscendo addirittura a vincerli. Poche ore fa, su Instagram, ha raccontato dell’incidente che gli capitò 4 anni fa e che gli cambiò per sempre la vita. “4 anni fa in questo periodo, dopo che una ragazza mi taglio? la strada spezzandomi la gamba destra, i dottori miche!”, ha raccontato ai suoi follower sul suo profilo social, ...