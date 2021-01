Vittorio Feltri demolisce Lilli Gruber | la “grillina” | «Conduci una trasmissione penosa»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Giornata intensa per. Troppe cose sono indigeste per l’acuminato direttore di Libero e saggista. Anzitutto indigesta è ladi, Otto e mezzo su La7. Forse, ancor più indigesta delle altre quella del 28 gennaio, ospite d’onore Andrea Orlando e l'”imprescindibile” Travaglio. Questi è in crisi, perché ormai il suo idolo politico, Giuseppe Conte, sta per lasciare Palazzo Chigi. E c’è unache in piena crisi di governo si è scoperta “Contiana” di ferro, del tutto appiattita sulla posizione del direttore del Fatto. Dunque. “la rossa”, come un tempo veniva soprannominata nei tempi andati della sua permanenza in Rai, si è scoperta piùche di sinistra.alla ...