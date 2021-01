Vitali Forza Italia a iNews24 | “Pd e M5s vogliono il voto Rifiutata la disponibilità di Berlusconi e Salvini”

Corriere : ?? Vitali ci ha ripensato nella notte, dopo due telefonate - Corriere : Luigi Vitali, senatore di FI ci ripensa: ritirato il sostegno a Conte - fattoquotidiano : Crisi di governo, il senatore di Forza Italia Luigi Vitali ritira il sostegno a Conte: “Mi hanno chiamato Berluscon… - madliber : RT @Libero_official: La contraddittoria intervista di #Vitali, il senatore di #ForzaItalia che ha fatto retromarcia su #Conte in poche ore:… - Libero_official : La contraddittoria intervista di #Vitali, il senatore di #ForzaItalia che ha fatto retromarcia su #Conte in poche o… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitali Forza

... l'operazione Responsabili è stata un fiasco totale, conItalia e Udc non si è nemmeno aperta ...speso in prima persona per tenere unito il gruppo forzista (come testimonia la telefonata a).Anzi, incassando un gigantesco autogol, visto che la giornata di ieri si è aperta con il senatore diItalia Luigiche ha fatto una pittoresca marcia indietro e dopo sole dodici ore ha ...Crisi di Governo, cosa succederà oggi? Continuano le consultazioni partire ieri al Quirinale da Sergio Mattarella. Ieri a colloquio col Capo dello Stato si sono recati i presidenti ...'Nessun appoggio al Conte Ter': dietrofront. Il leader di Forza Italia ha a sua volta convinto Vitali della necessità di muoversi in direzione opposta a un ipotetico Conte ter. Luigi Vitali smaschera ...