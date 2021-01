Villa Ada | nuovi alberi in arrivo

(Di venerdì 29 gennaio 2021)inperAda, una delle più grandi ville storiche di Roma. La giunta Raggi ha destinato 435mila euro per la riforestazione in tre aree: Monte Antenne, la sugherata e il ...

Nuovi alberi in arrivo per Villa Ada, una delle più grandi ville storiche di Roma. La giunta Raggi ha destinato 435mila euro per la riforestazione in tre aree: Monte Antenne, la sugherata e ...Roma, Villa Ada, riforestazione: saranno ripristinate le stesse specie arboree attualmente presenti. In arrivo nuovi alberi per Villa Ada ...