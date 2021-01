VIDEO Palermo, Ilicic non dimentica: la figlia indica la maglia rosanero e lui… (Di venerdì 29 gennaio 2021) Josip Ilicic non dimentica il Palermo.L'attaccante sloveno dell'Atalanta è tornato ad incantare dopo un periodo estivo nel quale non era stato bene fisicamente e mentalmente. Il vero nuovo acquisto di Gian Piero Gasperini che, nonostante la partenza di Papu Gomez, si è ritrovato ad avere un giocatore completamente rinato e capace di fare la differenza in qualsiasi campo e contro qualunque avversario. Molte delle trame di gioco allestite dalla compagine nerazzurra passano, spesso, per i suoi piedi, capaci di illudere le formazioni avversarie e far gioire i tifosi. Negli ultimi anni, i fortunati sono stati i supporters atalantini, ma non è sempre stato così.Ilicic infatti ha anche fatto divertire e sognare i tifosi del Palermo, squadra che l’ha portato in Serie A acquistandolo dal Maribor e che lo ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Josipnonil.L'attaccante sloveno dell'Atalanta è tornato ad incantare dopo un periodo estivo nel quale non era stato bene fisicamente e mentalmente. Il vero nuovo acquisto di Gian Piero Gasperini che, nonostante la partenza di Papu Gomez, si è ritrovato ad avere un giocatore completamente rinato e capace di fare la differenza in qualsiasi campo e contro qualunque avversario. Molte delle trame di gioco allestite dalla compagine nerazzurra passano, spesso, per i suoi piedi, capaci di illudere le formazioni avversarie e far gioire i tifosi. Negli ultimi anni, i fortunati sono stati i supporters atalantini, ma non è sempre stato così.infatti ha anche fatto divertire e sognare i tifosi del, squadra che l’ha portato in Serie A acquistandolo dal Maribor e che lo ha ...

repubblica : Stromboli, nuova colata lavica: le immagini dall'elicottero dell'Aeronautica - WiAnselmo : VIDEO #Palermo, Ilicic non dimentica: la figlia indica la maglia rosanero e lui... - Mediagol : VIDEO #Palermo, Ilicic non dimentica: la figlia indica la maglia rosanero e lui... - gliadenoidi : #PresidenteDellaRepubblica #Mattarella lei, come me, è di Palermo. Ho apprezzato il suo 'Calati juncu chi passa la… - DimitriDeVita : RT @liberaeva: #amarsichecasino IL TRADIMENTO IN DIRETTA Il marito riprende la moglie mentre lo tradisce con l'amante. Il video a Palermo è… -