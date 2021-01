VIDEO Luna Rossa, la “doccia” dopo la vittoria: come viene trattata la barca? Le immagini (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luna Rossa si sta godendo le due vittorie ottenute contro American Magic. L’imbarcazione italiana ha surclassato gli statunitensi nella baia di Auckland e ha incominciato al meglio la semifinale di Prada Cup, portandosi sul 2-0 e compiendo un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo contro Ineos Uk (servono quattro successi). James Spithill e compagni sono stati perfetti con vento forte, incamearndo una doppia affermazione con grandissima facilità. Luna Rossa è tornata al suo hangar e, appena uscita dall’acqua, si è sottoposta alle consuete operazioni di manutenzione post-gara. Immancabile la consueta “doccia”, una rapida ripassata con l’acqua dolce sullo scafo dopo che è stato a contatto con una superficie salata. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021)si sta godendo le due vittorie ottenute contro American Magic. L’imzione italiana ha surclassato gli statunitensi nella baia di Auckland e ha incominciato al meglio la semifinale di Prada Cup, portandosi sul 2-0 e compiendo un passo importante verso la qualificazione all’atto conclusivo contro Ineos Uk (servono quattro successi). James Spithill e compagni sono stati perfetti con vento forte, incamearndo una doppia affermazione con grandissima facilità.è tornata al suo hangar e, appena uscita dall’acqua, si è sottoposta alle consuete operazioni di manutenzione post-gara. Immancabile la consueta “”, una rapida ripassata con l’acqua dolce sullo scafoche è stato a contatto con una superficie salata. Di seguito il ...

repubblica : Luna Rossa rischia di ribaltarsi: l'improvvisa virata è impressionante - Open_gol : Nettissimi i distacchi: 2'43' e 3'07'. Domani altre due prove. Per centrare la finale contro gli inglesi di Ineos s… - maximone816 : RT @Open_gol: Nettissimi i distacchi: 2'43' e 3'07'. Domani altre due prove. Per centrare la finale contro gli inglesi di Ineos servono qua… - KevinAldairGon4 : RT @Edith12516228: Luna Bella ?? - Barbara68545184 : RT @Open_gol: Nettissimi i distacchi: 2'43' e 3'07'. Domani altre due prove. Per centrare la finale contro gli inglesi di Ineos servono qua… -