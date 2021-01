VIDEO Luna Rossa | che paura! Spanciata da brividi alla virata delle boe | Spithill si salva

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha dominato le prime due regate della semifinale di Prada Cup, asfaltando American Magic senza possibilità dii appello. L’imbarcazione italiana ha confezionato un autentico show nella baia di Auckland, stritolando gli statunitensi con una facilità disarmante e involandosi sul 2-0 in questo avvincente confronto nel Golfo di Hauraki (servono quattro vittorie per accederefinale contro Ineos Uk). Il forte vento non ha frenato Jamese compagni, anzi capaci di giganteggiare contro i temuti avversari, tornati in acqua dopo aver riparato Patrioit in seguito a una scuffia. Tutto facile per, ma c’è stato un attimo di paura durante la seconda regata. In occasione dellaal termine del primo tratto di bolina, infatti, la barca ha subito ...