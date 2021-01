VIDEO Luna Rossa-American Magic 2-0: highlights e sintesi semifinale Prada Cup. Doppia vittoria italiana (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luna Rossa ha vinto le due regate contro American Magic andate in scena nella baia di Auckland e ora conduce per 2-0 la semifinale di Prada Cup. L’imbarcazione italiana è a metà dell’opera: servono quattro successi per accedere all’atto conclusivo contro Ineos Uk e continuare a sognare il match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill e compagni sono stati davvero perfetti nel Golfo di Hauraki, surclassando gli statunitensi in ogni frangente: partenze spettacoli, tratti di bolina a gran velocità, ottima gestione di poppa e doppio trionfo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della prime due regate della semifinale di Prada Cup tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha vinto le due regate controandate in scena nella baia di Auckland e ora conduce per 2-0 ladiCup. L’imbarcazioneè a metà dell’opera: servono quattro successi per accedere all’atto conclusivo contro Ineos Uk e continuare a sognare il match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill e compagni sono stati davvero perfetti nel Golfo di Hauraki, surclassando gli statunitensi in ogni frangente: partenze spettacoli, tratti di bolina a gran velocità, ottima gestione di poppa e doppio trionfo. Di seguito ilcon glie ladella prime due regate delladiCup tra ...

