VIDEO / Georgina Rodriguez “sfida” le autorità: ecco il video della fuga a Courmayeur (Di venerdì 29 gennaio 2021) Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, bagno romantico di notte... in barba alle disposizioni anti Covid. I due si sono infatti recati a Courmayeur violando la zona arancione della Val D'Aosta... Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 29 gennaio 2021)e Cristiano Ronaldo, bagno romantico di notte... in barba alle disposizioni anti Covid. I due si sono infatti recati aviolando la zona arancioneVal D'Aosta... Golssip.

Tg3web : Gita sulla neve in barba alle regole anti-covid per Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez. Si sarebbe… - Agenzia_Ansa : E' polemica dopo la diffusione sul web di un video che ritrae Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez su una motosl… - YahooSportsIT : VIDEO| #Georginarodriguez e #Ronaldo in Val D’Aosta, un viaggio che ha sollevato non poche critiche - JosiphOliver : RT @_Bitw_n_10: ronaldo e bernardeschi appena georgina è uscita dalla piscina - _Bitw_n_10 : ronaldo e bernardeschi appena georgina è uscita dalla piscina -