VIDEO American Magic ha rischiato una nuova scuffia! Che brivido all’ultimo gate della semifinale di Prada Cup!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021)hauna clamorosa scuffia durante laCup. In occasione di gara-2 contro Luna Rossa, gli statunitensi non hanno virato brillantementedi bolina, la barca si è pesantemente impennata e ha traballato vistosamente, andando vicina a un ribaltamento. Per qualche secondo si è temuto il peggio per Dean Barker e compagni, quasi in un revival di quello che successe due settimane fa durante il round robin. In quell’occasione Patriot si cappottò e per un soffio venne evitato il naufragio, costringendo però l’equipaggio a dieci giorni di intenso lavoro per riparare lo scafo. Oggiha tremato, ma si è salvata. Luna Rossa ha comunque dominato entrambe le ...