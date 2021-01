Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)29 GENNAIOORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA TIBURTINA E CASILINA SULLA-FIUMICINO CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO NELL’INTERO TRATTO A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO PARCO DE MEDICI. LA CIRCONE E LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI. MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO ALLA ...