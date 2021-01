Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)29 GENNAIOORE 17.35 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE A CAUSA DI LAVORI ABBIAMO CODE TRA IL NODO A1/A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI DA FLAMINIA A CASILINA SULLA-FIUMICINO CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO NELL’INTERO TRATTO A PARTIRE DALLA COLOMBO. LA CIRCONE E LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI. MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI SUL TRATTO ...