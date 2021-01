Via Ramazzini | paura sull’autobus | uomo ricercato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – Danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Per questi reati un, del quale non si conosce l’identita’, e’da ieri sera alle 21.30 a Roma. L’era a bordo del bus 719, quando in via, e’ sceso dal mezzo e – probabilmente a seguito di una lite con alcuni passeggeri, – ha afferrato una bottiglia di vetro, l’ha scagliata contro la porta centrale mandandola in frantumi ed e’ poi fuggito. Nessuno dei passeggeri e’ rimasto ferito. Indagano sull’accaduto i Carabinieri di San Pietro.