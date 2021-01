Via libera dell’Ema all’utilizzo del vaccino Astrazeneca. Può essere somministrato dai 18 anni e anche agli over 55 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino Astrazeneca. Si tratta del terzo farmaco anti-Covid approvato, dopo quelli della Pfizer e di Moderna. Per l’Ema il vaccino può essere utilizzato anche per gli over 55 “anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni”. Nella nota l’Agenzia precisa che nonostante le esperienze già acquisite e alle “informazioni affidabili” disponibili finora, “gli esperti scientifici dell’Ema considerano che il vaccino possa essere utilizzato anche negli adulti più anziani”. “L’agenzia europea del farmaco – commenta su Facebook il ministro della Salute ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il. Si tratta del terzo farmaco anti-Covid approvato, dopo quelli della Pfizer e di Moderna. Per l’Ema ilpuòutilizzatoper gli55 “se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55”. Nella nota l’Agenzia precisa che nonostante le esperienze già acquisite e alle “informazioni affidabili” disponibili finora, “gli esperti scientificiconsiderano che ilpossautilizzatonegli adulti più anziani”. “L’agenzia europea del farmaco – commenta su Facebook il ministro della Salute ...

