Via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca dai 18 anni in su (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato l'utilizzo nell'Unione Europea del vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca/Oxford. Si tratta della terza approvazione da parte dell'Ema dopo i vaccini di Pfizer/Biontech e Moderna. Lo ha comunicato l'Ema in una nota, specificando che il vaccino sviluppato da AstraZeneca/Oxford è raccomandato per i maggiori di 18 anni. La maggior parte dei partecipanti ai test condotti "aveva un'età compresa tra i 18 e i 55 anni. Non ci sono ancora abbastanza risultati nei partecipanti più anziani (oltre i 55 anni) per fornire una cifra su quanto bene funzionerà il vaccino in questo gruppo", si legge in una nota diffusa dall'Agenzia. "Tuttavia, è prevista protezione, dato che una ...

