Via libera al vaccino di AstraZeneca: ecco il verdetto dell’Ema. La Germania non cambia idea: «Sarà solo per gli under 65» (Di sabato 30 gennaio 2021) Il verdetto è arrivato, l’Ema ha detto sì al vaccino anti Covid di Oxford/AstraZeneca. Con la decisione di oggi, 29 gennaio, il siero dell’azienda anglo-svedese è pronto a entrare a far parte di diritto della rosa dei vaccini ufficialmente autorizzati in Europa. Il via libera, che dovrebbe essere seguito a breve dall’autorizzazione definitiva della Commissione Ue, riguarda le persone con almeno 18 anni di età. Poco prima del verdetto dell’Ema la Commissione ha pubblicato il contratto, prima segreto, firmato con AstraZeneca. Le polemiche e la scelta della Germania solo ieri, alla vigilia del via libera, il ministero della Salute tedesco aveva ufficialmente raccomandato l’utilizzo del ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè arrivato, l’Ema ha detto sì alanti Covid di Oxford/. Con la decisione di oggi, 29 gennaio, il siero dell’azienda anglo-svedese è pronto a entrare a far parte di diritto della rosa dei vaccini ufficialmente autorizzati in Europa. Il via, che dovrebbe essere seguito a breve dall’autorizzazione definitiva della Commissione Ue, riguarda le persone con almeno 18 anni di età. Poco prima della Commissione ha pubblicato il contratto, prima segreto, firmato con. Le polemiche e la scelta dellaieri, alla vigilia del via, il ministero della Salute tedesco aveva ufficialmente raccomandato l’utilizzo del ...

