'Vi siete accalcati bene alla festa?'. Influencer negazionista muore di Covid a 23 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ygona Moura era ricoverata da dieci giorni in terapia intensiva. In alcuni video pubblicati sui suoi canali social aveva minimizzato la pandemia

frabarraco : RT @Gianluc54410558: Mi spiace, la morte non si augura a nessuno ma almeno che sia di monito.… - Gianluc54410558 : Mi spiace, la morte non si augura a nessuno ma almeno che sia di monito.… - PalermoToday : 'Vi siete accalcati bene alla festa?'. Influencer negazionista muore di Covid a 23 anni - Today_it : 'Vi siete accalcati bene alla festa?'. Influencer negazionista muore di Covid a 23 anni - Frances22944078 : RT @AdriMCMLXI: 'Vi siete accalcati bene alla festa?'. Morta per Covid l'influencer negazionista, aveva 23 anni -