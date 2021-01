Vi ricordate di ‘Baz’? Era molto popolare alcuni anni fa grazie a Colorado | ma oggi non si vede più in TV Ecco che fine ha fatto

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 29 gennaio 2021)il personaggio di Baz? Portato in tv dal comico Marco Bazzoni sul palco dici haridere nel 2007, macheha? La carriera di Marco Marco è sardo di nascita, del 1979, e subito dopo il liceo scientifico appena ventenne inizia la carriera di animatore turistico, da qui nasce la passione per il teatro che lo porta a intraprendere gli studi di recitazione, improvvisazione e canto, quindi a Milano inizia a frequentare il mondo del cabaret. Dopo aver ottenutopremi e riconoscimenti come il Premio Ettore Petrolini a Bravonel 2006 (un festival-concorso dedicato alla comicità e al cabaret ndr.); nello stesso anno ottiene il Premio Walter Chiari come rivelazione comica ...