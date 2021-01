“Vi porto via con me”: l’agghiacciante biglietto dell’uomo che ha ucciso moglie e figlioletto a Carmagnola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiama Alexandro Riccio il 39enne di Carmagnola che questa notte ha tolto la vita alla moglie Teodora Casasanta e al figlioletto Ludovico, di appena 5 anni. Riccio ha poi cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene e gettandosi dal balcone dell’abitazione in cui viveva la famiglia. Il suo è stato un gesto premeditato. É stato trovato un suo biglietto di addio che si conclude con le parole “Vi porto via con me”. L’uomo è sopravvissuto ed è ricoverato al CTO di Torino Teodora Casasanta aveva deciso di lasciarlo. Alexandro Riccio non avrebbe accettato la volontà della moglie, anche lei 39enne e operatrice socio sanitaria, che voleva chiudere con il matrimonio. Non è stata una lite improvvisa a scatenare la furia di Riccio. In un un biglietto ritrovato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiama Alexandro Riccio il 39enne diche questa notte ha tolto la vita allaTeodora Casasanta e alLudovico, di appena 5 anni. Riccio ha poi cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene e gettandosi dal balcone dell’abitazione in cui viveva la famiglia. Il suo è stato un gesto premeditato. É stato trovato un suodi addio che si conclude con le parole “Vivia con me”. L’uomo è sopravvissuto ed è ricoverato al CTO di Torino Teodora Casasanta aveva deciso di lasciarlo. Alexandro Riccio non avrebbe accettato la volontà della, anche lei 39enne e operatrice socio sanitaria, che voleva chiudere con il matrimonio. Non è stata una lite improvvisa a scatenare la furia di Riccio. In un unritrovato ...

