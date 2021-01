Verso Ascoli-Brescia | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sottil e Dionigi hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di, prima giornata di ritorno della Serie B 2020-2021. Per entrambi è una gara importante se non fondamentale. Soprattutto per il, che dall’inizio del nuovo anno non ha raccolto nessun punto. Una situazione quindi difficile se l’obiettivo è quello di ritornare al più presto in A. L’invece ha da recuperare diversi punti per sperare di salvarsi. La missione non è affatto semplice vista l’ultima posizione in classifica, ma ciò che fa sperare il tecnico dei marchigiani sono le ultime tre gare (due vittorie e un pareggio)., formazioni e dove vederla in tv: cosa hanno detto Sottil e Dionigi? Le parole ...