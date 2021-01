Verratti e Diallo positivi al Coronavirus: l’annuncio del PSG (Di venerdì 29 gennaio 2021) Marco Verratti e Abdou Diallo sono risultati positivi al Coronavirus: il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain Marco Verratti e Abdou Diallo sono risultati positivi al Coronavirus. Il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain: «Marco Verratti e Abdou Diallo sono positivi al test PCR Sars-Cov2. Rispetteranno dunque l’isolamento e osserveranno le norme del protocollo sanitario». Marco Verratti et Abdou Diallo sont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 29, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Marcoe Abdousono risultatial: il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain Marcoe Abdousono risultatial. Il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain: «Marcoe Abdousonoal test PCR Sars-Cov2. Rispetteranno dunque l’isolamento e osserveranno le norme del protocollo sanitario». Marcoet Abdousont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 29, 2021 Leggi su Calcionews24.com

maisfutebol : PSG: Verratti e Diallo testam positivo à covid-19 - GoalItalia : #Verratti e Diallo positivi al coronavirus: nuovi problemi per il #PSG ?? - _Guilo95 : Verratti Diallo OFF - CabineSport : Verratti e Diallo testaram positivo à Covid-19. - IBrinhoo : Verratti et Diallo covid -