(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto con un provvedimento di urgenza la detenzione domiciliare provvisoria per l'ex senatore alla luce delle sue condizioni di salute, ritenute non compatibili con l'sanitaria neldi

FirenzePost : Verdini è stato scarcerato per emergenza Covid scoppiata nel carcere di Rebibbia - Daniele18406575 : @HuffPostItalia Infatti verdini già è stato scarcerato... Che credibilità - ConteSenatore : Verdini mandato ai domiciliari nel mezzo delle #consultazioni. Il ministro è Bonafede. Il capo del Dap è stato sce… - gseba_sca : Denis #Verdini ai domiciliari a causa dello stato di salute e dell'emergenza #COVID19. Degli altri detenuti anche o… - PoliAntonella2 : @ksnt63 Ma perché dici che le destre vanno al potere ma perché lui è mai stato di sinistra? È entrato a forza nel p… -

Denis Verdini è stato scarcerato e da oggi sconta agli arresti domiciliari nella sua villa di Firenze la pena di sei anni e sei mesi per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto con un provvedimento di urgenza la detenzione domiciliare provvisoria. Denis Verdini torna a casa. L'ex plenipotenziario azzurro è stato scarcerato. Il giudice del Tribunale di sorveglianza di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe concesso gli arresti domiciliari all'ex senatore.