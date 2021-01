Vende orologi di scarso valore ad anziano: arrestato napoletano in trasferta a Matera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNei guai un 46enne di Napoli arrestato a Matera dalla Polizia dopo aver raggirato un anziano del posto a cui ha venduto due orologi di valore molto scarso per la somma di 120 euro. La vittima, un uomo di 85 anni di Matera, è stata avvicinata all’uscita di una banca da un uomo dall’aspetto distinto che con insistenza è riuscito a convincerlo ad acquistare per la cifra di 120 euro due orologi di scarsissimo valore, facendogli credere che valessero molto di più e di aver fatto un affare. Subito dopo è sparito a bordo di un’autovettura bianca. Con l’aiuto del genero, a cui ha mostrato gli orologi appena acquistati, l’uomo si è accorto di essere caduto in un inganno. Fortunatamente poco dopo i due ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNei guai un 46enne di Napolidalla Polizia dopo aver raggirato undel posto a cui ha venduto duedimoltoper la somma di 120 euro. La vittima, un uomo di 85 anni di, è stata avvicinata all’uscita di una banca da un uomo dall’aspetto distinto che con insistenza è riuscito a convincerlo ad acquistare per la cifra di 120 euro duedi scarsissimo, facendogli credere che valessero molto di più e di aver fatto un affare. Subito dopo è sparito a bordo di un’autovettura bianca. Con l’aiuto del genero, a cui ha mostrato gliappena acquistati, l’uomo si è accorto di essere caduto in un inganno. Fortunatamente poco dopo i due ...

LaGazzettaWeb : Vende orologi falsi a un anziano: arrestato truffatore a Matera - marte3d : La Swatch nasce come l'orologio del popolo, quello alla portata di tutti. È disponibile in tanti colori affinché tu… - Gog3ta2 : @dekuweb @GaretJax81 Se Zhang vende i suoi orologi si fa. Ne sono certo - ffranzaroli : @90ordnasselA Se vende uno solo dei suoi orologi paghiamo lo stipendio di due mesi di tutta la squadra - gregoraci_stan : L’amico di Pier e così amico suo che in 4 mesi e mezzo Pier non ha mai detto “mi manca mio amico Amir che vende oro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende orologi Vende orologi falsi a un anziano: arrestato truffatore a Matera La Gazzetta del Mezzogiorno Vende orologi falsi a un anziano: arrestato truffatore a Matera

Un uomo di 46 anni, di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di truffa e tentata truffa aggravate. Ha venduto ad un anziano di 85 anni - per 120 euro - due orologi «di scars ...

A Matera vende due orologi patacca a un anziano: arrestato

Ha venduto ad un anziano di 85 anni - per 120 euro - due orologi "di scarsissimo valore", facendogli crede che fossero di pregio. Nella vettura sono stati trovati 20 orologi da uomo e 20 da donna, 12 ...

Un uomo di 46 anni, di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia, a Matera, con le accuse di truffa e tentata truffa aggravate. Ha venduto ad un anziano di 85 anni - per 120 euro - due orologi «di scars ...Ha venduto ad un anziano di 85 anni - per 120 euro - due orologi "di scarsissimo valore", facendogli crede che fossero di pregio. Nella vettura sono stati trovati 20 orologi da uomo e 20 da donna, 12 ...