Vaticano: Papa Francesco, 'la scusa che tanto nulla cambierà è il più vile degli scetticismi' (2) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Infatti, avverte il Papa, "la nostra vita di fede cristiana si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine, nell'isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi: per sua stessa dinamica, esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti". E allora, per il Pontefice, occorre essere "consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, c'è bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d'amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione" ricordando che "ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città o nella propria famiglia". Papa Francesco ricorda che "c'è anche un aspetto dell'apertura universale dell'amore, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Infatti, avverte il, "la nostra vita di fede cristiana si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine, nell'isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi: per sua stessa dinamica, esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti". E allora, per il Pontefice, occorre essere "consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, c'è bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d'amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione" ricordando che "ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città o nella propria famiglia".ricorda che "c'è anche un aspetto dell'apertura universale dell'amore, ...

