Vanessa Incontrada X Dolce & Gabbana: body positivity o pinkwashing? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da qualche giorno i social sono invasi dalle magnifiche foto della nuova campagna di Dolce e Gabbana, che hanno come protagonista la bellissima Vanessa Incontrada. Gli scatti, ispirati ai quadri dell’artista fiammingo Pieter Paul Rubens, ritraggono l’attrice e conduttrice italiana circondata da marmi, candele e fiori in un’atmosfera tipicamente barocca. «Sinonimo di barocco, Pieter Paul Rubens è stato un maestro nel trasmettere morbidezza in ogni dettaglio. Questa scena rappresentata da Vanessa Incontrada esprime delicatezza e grazia», si legge nella caption di una delle foto sul profilo Instagram di Dolce & Gabbana. Ma si legge anche “Al link in bio scopri la collezione con taglie disponibili fino alla 54 italiana“. Ed è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da qualche giorno i social sono invasi dalle magnifiche foto della nuova campagna di, che hanno come protagonista la bellissima. Gli scatti, ispirati ai quadri dell’artista fiammingo Pieter Paul Rubens, ritraggono l’attrice e conduttrice italiana circondata da marmi, candele e fiori in un’atmosfera tipicamente barocca. «Sinonimo di barocco, Pieter Paul Rubens è stato un maestro nel trasmettere morbidezza in ogni dettaglio. Questa scena rappresentata daesprime delicatezza e grazia», si legge nella caption di una delle foto sul profilo Instagram di. Ma si legge anche “Al link in bio scopri la collezione con taglie disponibili fino alla 54 italiana“. Ed è ...

thishighwalls : RT @Sunfl0wed: Vanessa Incontrada che asfalta chiunque la chiamasse grassa mentre indossa la nuova collezione di Dolce & Gabbana e sembra l… - therealengie : Ma la bellezza di Vanessa Incontrada nella campagna per Dolce e Gabbana - _bluedaisy : RT @Sunfl0wed: Vanessa Incontrada che asfalta chiunque la chiamasse grassa mentre indossa la nuova collezione di Dolce & Gabbana e sembra l… - Giornaleditalia : Vanessa Incontrada modella curvy per Dolce&Gabbana: 'Come in un quadro di Rubens' - pensierivforme : RT @Brutten01: Che dea Vanessa Incontrada per Dolce e Gabbana -