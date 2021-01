Vaccino, tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna “ci mancano 300mila dosi”, denuncia il Commissario Arcuri (Di venerdì 29 gennaio 2021) ”Anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell’8 febbraio delle previste 166mila dosi di Vaccino destinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in meno. Quindi dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna. Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l’andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese subiscono una rettifica”. Della serie ‘mai una gioia’, stamane il Commissari Arcuri, nell’ambito dell’ennesima conferenza stampa sulla situazione coronavirus e vaccini, ci ha dato l’inquietante notizia: “Ci mancano almeno 300mila dosi di Vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto”. Arcuri: “Sarebbe meglio poter dire che i ritardi dipendono da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 gennaio 2021) ”Ancheci ha informato che per la settimana dell’8 febbraio delle previste 166miladidestinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in meno. Quindi dopoe AstraZeneca anche. Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l’andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese subiscono una rettifica”. Della serie ‘mai una gioia’, stamane il Commissari, nell’ambito dell’ennesima conferenza stampa sulla situazione coronavirus e vaccini, ci ha dato l’inquietante notizia: “Cialmenodiche avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto”.: “Sarebbe meglio poter dire che i ritardi dipendono da ...

