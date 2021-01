Vaccino, l’Asl Napoli 1 su messaggio rischio seconda dose: “Fake news pericolosissima” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’Asl Napoli 1 Centro denuncia che in queste ore sta circolando su gruppi e chat di WhatsApp un messaggio del tutto falso a nome del direttore generale Ciro Verdoliva con cui “si comunica a tutti coloro che hanno effettuato la seconda dose di Vaccino devono recarsi presso il centro antiveleni in quanto sono state riscontrate tracce di mercurio, cadmio e piombo”. “Una Fake news pericolosissima – dichiara Verdoliva -, un messaggio falso e sconsiderato che rischia di mettere in pericolo la salute dei cittadini, puntando a creare allarme e diffidenza nei confronti dei vaccini che, invece, sono la prima arma di difesa contro il Covid”. La direzione generale dell’Asl ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto1 Centro denuncia che in queste ore sta circolando su gruppi e chat di WhatsApp undel tutto falso a nome del direttore generale Ciro Verdoliva con cui “si comunica a tutti coloro che hanno effettuato ladidevono recarsi presso il centro antiveleni in quanto sono state riscontrate tracce di mercurio, cadmio e piombo”. “Una– dichiara Verdoliva -, unfalso e sconsiderato che rischia di mettere in pericolo la salute dei cittadini, puntando a creare allarme e diffidenza nei confronti dei vaccini che, invece, sono la prima arma di difesa contro il Covid”. La direzione generale del...

